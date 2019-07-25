В уральском поселке многодетным семьям раздали участки земли с футбольного стадиона
Сегодня, 19:33ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В поселке Лобва многодетные семьи получили земельные участки с футбольного стадиона, пишет Правда.ру.
Поселок расположен в 50 километрах от Серова. Власти поселка начали раздавать участки на территории футбольного стадиона многодетным семьям. Местные жители жалуются, что если футбольный стадион отдадут в пользование многодетным семьям, то им негде будет заниматься спортом, также стадион используется для посадки вертолетов санавиации.
Семьи, которым предоставляют участки также недовольны, так как, по их словам, они часто расположены в лесу или там, где в будущем планируется строительство мусорного полигона.
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