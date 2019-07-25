Владелец «Сима-ленда» привёз детские вещи в колонию в Нижнем Тагиле

Главной целью визита гостей был Дом ребенка при ИК-6. Гости пообщались с сотрудниками и детьми, посмотрели, в каких условиях проживают дети, матери которых отбывают наказание в учреждении, рассказали в пресс-службе регионального ГУФСИН.

Как рассказали в пресс-службе ГУФСИН, дети были очень рады подаркам и сразу принялись осваивать велосипеды.

Дополнительно предпринимателю показали, где и в каких условиях содержат заключенных. А также продукцию, которую они производят, в центре трудовой адаптации.