Владелец «Сима-ленда» привёз детские вещи в колонию в Нижнем Тагиле
24 июля в женскую ИК № 6 в Нижнем Тагиле приехал бизнесмен из Екатеринбурга, владелеющий торговой компанией «Сималенд» Андрей Симановский. Предприниматель привез в ИК-6 подарки: постельное белье, детские коляски, санки и велосипеды. Эти вещи он подарил Дому ребенка, который работает на базе колонии.
Главной целью визита гостей был Дом ребенка при ИК-6. Гости пообщались с сотрудниками и детьми, посмотрели, в каких условиях проживают дети, матери которых отбывают наказание в учреждении, рассказали в пресс-службе регионального ГУФСИН.
Как рассказали в пресс-службе ГУФСИН, дети были очень рады подаркам и сразу принялись осваивать велосипеды.
Дополнительно предпринимателю показали, где и в каких условиях содержат заключенных. А также продукцию, которую они производят, в центре трудовой адаптации.
Напомним, ранее Симановский пообещал отреставрировать столовую в своей бывшей школе на Вторчермете и показал эскизы, где столовая выглядит как «залы Лувра». А в июне бизнесмен подарил трем выпускницам Екатеринбурга, сдавшим ЕГЭ на максимальное количество баллов, путешествие в любую точку мира.