Власти предупредили о возможном разгоне молебна за мечеть в Екатеринбурге

Организаторы обязаны подать заявку, если позиционируют мероприятие, как общественное. Полиция и Росгвардия уже предупреждены. Если участники соберутся, то организаторы будут наказаны в соответствии с законом,цитирует Ura.ru пресс-службу министерства общественной безопасности Свердловской области.

По сведениям издания, 26 июля мусульмане планируют провести молитву во временной мечети «Нур Усман», а потом организуют общегородское мероприятие OPEN PLOV, которое должно привлечь внимание к проблеме отсутствия Соборной мечети в городе. Координатор мероприятия Нурзида Бенсгиер подтвердила журналистам, что не согласовывала мероприятие с чиновниками, поскольку сочла это не обязательным.

Мероприятие не выходит за рамки любой пятничной молитвы. Точно так же по пятницам мы готовим плов, на который приходит много людей. Не понимаю, почему министерство выбрало такую позицию,сказала Бенсгиер.