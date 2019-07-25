Власти предупредили о возможном разгоне молебна за мечеть в Екатеринбурге
Свердловское министерство общественной безопасности назвало незаконным молебен мусульман о строительстве Соборной мечети в Екатеринбурге, передаёт Ура.ру со ссылкой на пресс-службу ведомства. Как пояснили чиновники, организаторы не уведомили их о планируемом мероприятии.
Организаторы обязаны подать заявку, если позиционируют мероприятие, как общественное. Полиция и Росгвардия уже предупреждены. Если участники соберутся, то организаторы будут наказаны в соответствии с законом,цитирует Ura.ru пресс-службу министерства общественной безопасности Свердловской области.
По сведениям издания, 26 июля мусульмане планируют провести молитву во временной мечети «Нур Усман», а потом организуют общегородское мероприятие OPEN PLOV, которое должно привлечь внимание к проблеме отсутствия Соборной мечети в городе. Координатор мероприятия Нурзида Бенсгиер подтвердила журналистам, что не согласовывала мероприятие с чиновниками, поскольку сочла это не обязательным.
Мероприятие не выходит за рамки любой пятничной молитвы. Точно так же по пятницам мы готовим плов, на который приходит много людей. Не понимаю, почему министерство выбрало такую позицию,сказала Бенсгиер.
Руководитель аппарата Духовного управления мусульман Свердловской области Наркис Карамов добавил, что на OPEN PLOV приглашены члены правительства, депутаты и представители духовенства.