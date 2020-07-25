Депутат Балыбердин обратился к Куйвашеву из-за обещанных квот Госпиталю Тетюхина

В письме Балыбердин спрашивает, когда госпиталь получит деньги, предусмотренные госзаданием, на первичное и ревизионное эндопротезирование и пластику крупных суставов. Он отмечает, что Минздрав выделил субсидию на 1300 госпитализаций на 2020 год. Также депутат подчеркнул, что Минздрав РФ ответил на вопросы еще в мае 2020 года. Однако госзадание на оказание помощи свердловчанам все еще не доведено до госпиталя. Федеральные субсидии рассчитаны в большей степени на граждан РФ и не включают эндопротезирование и пластику крупных суставов. в ожидании таких операций находится 200 свердловчан.

Срок ожидания у некоторых пациентов превышает 9-10 месяцев. Считаю, что допущенная Минздравом региона волокита при организации медпомощи жителям региона недопустима при имеющейся возможности оказать УКЛРЦ помощь безотлагательно, написал Алексей Балыбердин.

При этом депутат отметил, что сейчас все силы брошены на борьбу с коронавирусом.

Очень надеюсь, что госпиталь получит квоты, а жители Тагила и всей области получат необходимую высокотехнологичную медицинскую помощь по эндопротезированию, заключил Балыбердин.