Глава уральского антикоррупционного штаба задержана спецназом во время своей лекции

Петрову задержали во время ее лекции о контроле над госзакупками. Кроме активистки спецназ задержал всех, кто присутствовал на лекции, они находятся в отделении полиции.

Екатерина Петрова рассказала Ура.ру, что задержание произошло по подозрению в организации теракта.

Собственник здания — Марс Хайруллин, известный тут правозащитник, и у него вечные проблемы с местной властью. По всей видимости, они опять что-то не поделили, и мы попали под раздачу во время лекции, пояснила Петрова.