Глава уральского антикоррупционного штаба задержана спецназом во время своей лекции
Сегодня, 19:04ОбществоФото: страница Екатерины Петровой во ВКонтакте
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В Казани задержали руководителя екатеринбургского регионального антикоррупционного центра «Трансперенси» Екатерину Петрову. Об этом сообщается на странице центра в Facebook.
Сюжеты: Екатеринбург
Петрову задержали во время ее лекции о контроле над госзакупками. Кроме активистки спецназ задержал всех, кто присутствовал на лекции, они находятся в отделении полиции.
Екатерина Петрова рассказала Ура.ру, что задержание произошло по подозрению в организации теракта.
Собственник здания — Марс Хайруллин, известный тут правозащитник, и у него вечные проблемы с местной властью. По всей видимости, они опять что-то не поделили, и мы попали под раздачу во время лекции, пояснила Петрова.
По данным «ОВД-Инфо», вместе с Петровой были задержаны еще 16 человек.
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