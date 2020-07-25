Куйвашев обратился с речью к работникам торговли в честь профессионального праздника

Глава региона считает, что потребительский рынок — это индикатор социально-экономического развития, а также благополучия общества.

По его словам, Свердловская область занимает первое место среди регионов УрФО по основным показателям развития потребительского рынка и обороту розничной торговли. В прошлом году оборот составил 1196,9 миллиарда рублей. Это на 1,5% больше аналогичного показателя 2018 года.

Этот год стал непростым испытанием для российской и мировой экономики. Сфера торговли оказалась одной из наиболее пострадавших отраслей в условиях ограничений, вызванных пандемией новой коронавирусной инфекции, рассказал губернатор.

Он напомнил, что для сохранения и развития потребительского рынка разработаны специальные меры поддержки. Они направлены на уменьшение текущих издержек и высвобождение средств для выплаты зарплаты сотрудникам, а также сохранения занятости. Также предполагается снижение налоговых ставок, предоставление отсрочек по текущим платежам.

Сегодня предприятия торговли постепенно возобновляют работу в новых условиях с соблюдением всех противоэпидемических мер и соблюдением социального дистанцирования. Надеюсь, что профессионализм, высокая ответственность, дисциплина и культура обслуживания позволят работникам торговли достойно пережить непростые времена и выйти на траекторию уверенного роста экономических показателей, сказал Евгений Куйвашев.

Он также поблагодарил работников за добросовестный труд, а также весомый вклад в развитие региона и повышение качества жизни свердловчан.