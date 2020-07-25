Мэр Нижнего Тагила поздравил работников торговли с профессиональным праздником

Он рассказал, что положительные изменения в отрасли позволяют решать задачи повышения качества жизни граждан, а также создавать новые рабочие места.

В 2019 году сохранилась тенденция динамичного развития потребительского рынка Нижнего Тагила, что способствовало росту уровня товарного насыщения, качественному улучшению структуры сети. Открылось 261 новое предприятие потребительского рынка и услуг, в том числе 98 торговых объектов, создано 1706 новых рабочих мест, сказал глава города.

Он отметил, что в 2020 году из-за пандемии коронавируса вырос спрос на ряд товаров, а потому было сделано все возможное, чтобы обеспечить их наличие в полном объеме, чтобы не возникало социальной напряженности.

По словам Пинаева, торговля постепенно набирает обороты, это является показателем активизации в городе экономической деятельности.