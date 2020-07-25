Очередной митинг в поддержку хабаровского губернатора назван самым массовым
Сегодня, 11:10ОбществоФото: Telegram-канал BAZA
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Сегодня в Хабаровске вновь проходит митинг в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Он был назван самым массовым, даже по сравнению с первыми митингами, прошедшими в прошлые выходные, пишет E1.
На очередную акцию вышли несколько десятков тысяч человек. Официальной информации о точном количестве на данный момент нет, но в социальных сетях пишут о 95 тысячах человек.
По данным «Интерфакса» акции протеста в поддержку губернатора проходят также во Владивостоке и Южно-Сахалинске.
Протесты в Хабаровске начались почти одновременно с новостью о задержании губернатора. Его подозревают в организации заказных убийств в 2004–2005 годах. По версии следственного комитета, все преступления были совершены на территории Хабаровского края и Амурской области. На данный момент Сергей Фургала арестован судом на два месяца, а также он был отстранен от должности в связи с утратой доверия.
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