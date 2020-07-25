Очередной митинг в поддержку хабаровского губернатора назван самым массовым

На очередную акцию вышли несколько десятков тысяч человек. Официальной информации о точном количестве на данный момент нет, но в социальных сетях пишут о 95 тысячах человек.

Протесты в Хабаровске начались почти одновременно с новостью о задержании губернатора. Его подозревают в организации заказных убийств в 2004–2005 годах. По версии следственного комитета, все преступления были совершены на территории Хабаровского края и Амурской области. На данный момент Сергей Фургала арестован судом на два месяца, а также он был отстранен от должности в связи с утратой доверия.