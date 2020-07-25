Пропавшая девушка-подросток с проблемами со слухом вернулась домой
Сегодня, 13:27ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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Пропавшая в Нижнем Тагиле 16-летняя Кристина Шенькова вернулась домой, сообщает ИА «Все Новости».
Сюжеты: Нижний Тагил
Девушка будет поставлена на профилактический учет, правоохранительные органы будут контролировать ее поведение.
Накануне вечером сотрудники полиции увидели ее возле дома, куда она возвращалась.
Напомним, Кристина ушла из дома 16 июля из дома на Вагонке. Ее родители в тот же вечер обратились в полицию. К поискам присоединились волонтеры отряда «Лиза Алерт». Отмечается, что ранее девушка уже уходила из дома, но всегда возвращалась.
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