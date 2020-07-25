Пропавшая девушка-подросток с проблемами со слухом вернулась домой

Напомним, Кристина ушла из дома 16 июля из дома на Вагонке. Ее родители в тот же вечер обратились в полицию. К поискам присоединились волонтеры отряда «Лиза Алерт». Отмечается, что ранее девушка уже уходила из дома, но всегда возвращалась.