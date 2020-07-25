Схимонах Сергий заявил об объявлении боевой тревоги в случае захвата монастыря

По словам схимонаха, земля, на которой расположен Среднеуральский женский монастырь, получена в аренду, а потому собственностью екатеринбургской епархии она не является. Кроме того, сам монастырь построен на частные пожертвования и оформляются здания на тех, кто вложил деньги. Соответственно, ни одно здание также не принадлежит епархии.

Он отметил, что все документы на здания находятся у частных лиц, которые будут оформлены как частная собственности. Монастырь схимонах называет народным.

В случае попытки захвата монастыря будет объявлена боевая тревога под названием «Небесный град», — предупредил схиигумен.