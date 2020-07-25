Схимонах Сергий заявил об объявлении боевой тревоги в случае захвата монастыря
Опальный схиигумен Сергий заявил, что при попытке захвата монастыря будет объявлена боевая тревога. Его обращение опубликовано на YouTube-канале Всеволода Могучева.
По словам схимонаха, земля, на которой расположен Среднеуральский женский монастырь, получена в аренду, а потому собственностью екатеринбургской епархии она не является. Кроме того, сам монастырь построен на частные пожертвования и оформляются здания на тех, кто вложил деньги. Соответственно, ни одно здание также не принадлежит епархии.
Он отметил, что все документы на здания находятся у частных лиц, которые будут оформлены как частная собственности. Монастырь схимонах называет народным.
В случае попытки захвата монастыря будет объявлена боевая тревога под названием «Небесный град», — предупредил схиигумен.
Напомним, накануне патриарх Кирилл утвердил лишение сана отца Сергия. Церковным судом были установлены факты клеветы в выступлениях схимонаха. Также было квалифицировано нарушение канонических норм и непоминовение Сергия. Екатеринбургская епархия призвала лишенного сана священника покинуть монастырь. Кроме того, несмотря на запрет, он продолжает проповедовать.