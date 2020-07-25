В Челябинске энергетики «Россетей» восстановили электроснабжение домов

Утром 25 июля энергетиками были выявлены технологические нарушения в работе линии 110 кВ в условиях ремонтной схемы. Авария оставила без света лиц, проживающих в некоторых районах Челябинска. Неудобства испытали 69 000 местных жителей.

Рабочие аварийно-восстановительных бригад филиала компании «Россети Урал» - «Челябэнерго» обследуют энергетический объект. Они восстанавливают подачу электричества по резервным схемам. Сейчас проблема со светом решена. Электроэнергию в жилища граждан, расположенные в зоне технологического происшествия, вернули в кратчайшие сроки. Об этом пишет kursdela.biz