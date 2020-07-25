В России работникам соцучреждений выплатят компенсацию за неиспользованные отпуска

Как сообщили в пресс-службе правительства РФ, принятие данного распоряжения позволит обеспечить оплату отпусков, а также выплату компенсаций работникам организаций соцобслуживания, стационарных отделений, созданный в нестационарных организациях, которые оказывали зараженным коронавирусом услуги, а также лицам из группы риска.

Напомним, 11 июля премьер-министром Михаилом Мишустиным был подписан документ, согласно которому врачам положены повышенные отпускные, а также компенсации за отпуск медикам, работающим с больными коронавирусом. На эти цели было выделено более пяти миллиардов рублей. Из них Свердловской области выделено 79,1 миллиона рублей.