В России работникам соцучреждений выплатят компенсацию за неиспользованные отпуска
Сегодня, 14:57ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В 2020 году правительством РФ будут выделены Минтруду средства на оплату компенсации за неиспользованные отпуска работникам соцучреждений, которые помогали в уходе за больными коронавирусом. Данное решение было принято на заседании кабмина 24 июля.
Сюжеты: Коронавирус
Как сообщили в пресс-службе правительства РФ, принятие данного распоряжения позволит обеспечить оплату отпусков, а также выплату компенсаций работникам организаций соцобслуживания, стационарных отделений, созданный в нестационарных организациях, которые оказывали зараженным коронавирусом услуги, а также лицам из группы риска.
Напомним, 11 июля премьер-министром Михаилом Мишустиным был подписан документ, согласно которому врачам положены повышенные отпускные, а также компенсации за отпуск медикам, работающим с больными коронавирусом. На эти цели было выделено более пяти миллиардов рублей. Из них Свердловской области выделено 79,1 миллиона рублей.
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