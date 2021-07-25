Аномальное похолодание и тагильчанин-путешественник. Итоги дня в Свердловской области

В Нижнем Тагиле на скамейке рядом с остановкой «Урал» мужчина, которому стало плохо, час ждал помощи от врачей скорой медицинской помощи. Об этом рассказала подписчица TagilCity.ru. Прибывший на место инцидента автомобиль «скорой» помощи с медиками около часа простоял на остановке. Мужчине не оказывалась никакая помощь. Затем подъехала бригада полицейских. Сотрудники полиции походили вокруг мужчины, после чего погрузили его в «скорую». Перед этим они, по словам очевидицы, протащили человека в бессознательном состоянии по асфальту.