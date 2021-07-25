После драки на турбазе скончался министр цифрового развития и связи Амурской области

После драки на турбазе скончался министр цифрового развития и связи Амурской области
После драки на турбазе скончался министр цифрового развития и связи Амурской области
Сегодня, 12:24ОбществоФото: 1mediainvest.ru
24 июля 2021 года ушел из жизни министр цифрового развития и связи Амурской области Александр Курдюков.

О кончине амурского министра цифрового развития и связи Александра Курдюкова сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Василий Орлов. Ему было 39 лет.

Вчера вечером умер Александр Михайлович Курдюков. Работали с ним в правительстве. Светлая память. Ушел очень рано,написал Василий Орлов.

Курдюков был госпитализирован после драки на турбазе «Берлога». В министерстве Александр Курдюков находился на больничном, обязанности министра с понедельника исполнял его заместитель. Полиция и СК ситуацию не комментируют.

Напомним, 40-летний замглавы службы судебных приставов Евгений Швейковский скончался в Екатеринбурге. По словам родных, причиной стала недавняя вакцинация от коронавируса.

Материалы по теме:
министрумерцифрового развитияАмурская областьАлександр Курдюков
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы