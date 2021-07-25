После драки на турбазе скончался министр цифрового развития и связи Амурской области

О кончине амурского министра цифрового развития и связи Александра Курдюкова сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Василий Орлов. Ему было 39 лет.
Вчера вечером умер Александр Михайлович Курдюков. Работали с ним в правительстве. Светлая память. Ушел очень рано,написал Василий Орлов.
Курдюков был госпитализирован после драки на турбазе «Берлога». В министерстве Александр Курдюков находился на больничном, обязанности министра с понедельника исполнял его заместитель. Полиция и СК ситуацию не комментируют.
Напомним, 40-летний замглавы службы судебных приставов Евгений Швейковский скончался в Екатеринбурге. По словам родных, причиной стала недавняя вакцинация от коронавируса.