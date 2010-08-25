Анджелина Джоли снимет фильм о любви
25 августа 2010, 16:54ОбществоОльга
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Анджелина Джоли хочет попробовать себя в роли режиссера и снять фильм о любви. Съемки будут проходить в Боснии. Джоли часто посещает этот регион, будучи послом доброй воли Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Актриса сама написала сценарий и планирует снимать и продюсировать картину, но останется за кадром. Актеров наберут в Боснии и Герцеговине, однако основным языком все же станет английский. Лента будет рассказывать о любви боснийской женщины и сербского солдата во время войны начала 1990-х.
У Джоли уже был небольшой опыт работы в режиссуре - в 2007 году она сняла документальный фильм "Место во времени".
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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