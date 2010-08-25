Анджелина Джоли снимет фильм о любви

Актриса сама написала сценарий и планирует снимать и продюсировать картину, но останется за кадром. Актеров наберут в Боснии и Герцеговине, однако основным языком все же станет английский. Лента будет рассказывать о любви боснийской женщины и сербского солдата во время войны начала 1990-х.