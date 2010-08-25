Дмитрий Медведев и Боно встретились в неформальной обстановке

Российский президент и ирландский музыкант обсудили проблемы стран Африки и распространения инфекционных заболеваний, борьбу с бедностью, личные музыкальные пристрастия и многое другое. Кроме того, Боно подарил Медведеву диски со своими песнями и передал привет российскому президенту от Стива Джобса, директора американской корпорации Apple Inc, и Билла Гейтса.

Медведев в самом начале беседы дал высокую оценку общественной деятельности Боно. "Думаю, что мы сегодня будем говорить не только о музыке, потому что та общественная деятельность, которой Вы и Ваши коллеги занимаетесь, снискала большое уважение в мире. Вы на самом деле занимаетесь важными вещами, потому что забота о людях – это дело не только политиков", - сказал президент.