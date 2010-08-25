Готовь локомотивы к зиме летом. Железнодорожники осматривают подвижной состав
25 августа 2010, 17:09ОбществоОльга
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В Нижнетагильском регионе СвЖД к работе в зимних условиях подготовят почти 300 локомотивов. До конца сентября у подвижного состава будут проверяться состояние колесных пар, электрооборудование, системы охлаждения.
Как сообщили в пресс-службе нижнетагильского региона железной дороги, в порядок приведут внешний вид машин. На локомотивах обновляются полосы безопасности, трафареты и надписи. Планируется очистить кузовы электровозов от загрязнений.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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