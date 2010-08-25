Инвалид из Качканара долго и тщательно готовился к убийству

По данным Качканарского ОВД, охотничье ружье "Сайга", из которого Сергей Рудаков застрелил двух гос.служащих, было официально зарегистрировано. "Этот человек проходил медкомиссию, в том числе и у психиатра. Ружье он приобрел официально", - отметил начальник штаба ОВД Качканара Равиль Нуриев.

Уже в 2010 году Рудаков вступил в общество охотников и получил лицензию на использование оружия для добычи зверя. А в июле инвалид продал свою квартиру. По условиям договора он должен был выехать из нее как раз 24 августа, в день, когда устроил стрельбу в Нижнем Тагиле.

Все это, по мнению журналистов "Качканарского четверга", говорит о том, что, возможно, инвалид несколько месяцев планировал расстрел сотрудников Фонда социального страхования.

Трагедия произошла в нижнетагильском офисе Фонда соцстраха утром 24 августа. Инвалид расстрелял из ружья юриста и директора филиала, после чего застрелился сам.