Как бесплатно получить сотовый телефон?
25 августа 2010, 16:19ОбществоСергей Демидов
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28 августа в 14.00 на улице Ленина, 22 перед ТЦ «Александровский Пассаж» начнется мега-праздник посвященный официальному открытию супермаркета DNS в Нижнем Тагиле.
Эпатажный конкурс «Мисс мокрая майка Тагила» , незабываемое шоу с призами, красивыми девушками и зажигательным ведущим никого не оставит равнодушным.
Если вы решите посетить праздник, обязательно возьмите с собой фотокамеру!
Во-первых, фотографии с мероприятия займут достойное место в вашем фотоархиве, а во-вторых, поделитесь своими впечатлениями, но главное — выкладывайте фото, видео и рассказ об открытии в Сети и получите за это флэшку на 4 Гб от компьютерного супермаркета DNS, а автор самого яркого репортажа получит сотовый телефон!
Условия конкурса для настоящих папарацци следующие:
Выкладывайте свои репортажи:
Подробности на www.dns-shop.ru/nt/
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