Как бесплатно получить сотовый телефон?

Во-первых, фотографии с мероприятия займут достойное место в вашем фотоархиве, а во-вторых, поделитесь своими впечатлениями, но главное — выкладывайте фото, видео и рассказ об открытии в Сети и получите за это флэшку на 4 Гб от компьютерного супермаркета DNS, а автор самого яркого репортажа получит сотовый телефон!