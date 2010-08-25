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МОТИВ защищает абонентов от мошенников с помощью «Мобильного прайса» и «Запрета SMS»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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МОТИВ защищает абонентов от мошенников с помощью «Мобильного прайса» и «Запрета SMS»

25 августа 2010, 13:25ОбществоСергей Демидов
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