МОТИВ защищает абонентов от мошенников с помощью «Мобильного прайса» и «Запрета SMS»

Новая услуга позволяет абоненту самостоятельно и оперативно уточнять стоимость SMS или исходящего вызована короткие контент-номера,указанные в рекламных сообщениях или иных источниках.

При необходимости уточнения стоимости вызова или SMS на интересующий абонента номер,достаточно отправить бесплатное SMS-сообщение с указанием короткого номера на специальный номер «МОТИВа» 1110. Для запроса стоимости IVR-номера – необходимо указать этот номер в формате: ##XXXХ(XXХ). В ответном сообщении абонент получит сведения о стоимости обращения по интересующему номеру, а также название Контент-провайдера, которому он принадлежит.

Плата за услугу «Мобильный прайс», а также абонентская плата отсутствует, опцией могут воспользоваться все абоненты сотовой связи «МОТИВ».

Введение услуги «Мобильный прайс» является одним из пунктов Программы «МОТИВ» по противодействию мобильному мошенничеству. Ранее оператор предложил своим абонентам услугу «Запрет SMS из сети Интернет», благодаря которой абонент может отказатьсяот получения SMS-сообщений, отправленных с электронной почты и сторонних Интернет-ресурсов, в том числе от получения рекламных сообщений, отправленных вышеперечисленными способами неизвестными лицами.Для включения этой услуги необходимо отправить SMS-сообщение с текстом ON на номер 1062, для ее отключения – SMS с текстом OFF на номер 1062.

Кроме того, в рамках реализации Программы по борьбе с мобильным мошенничеством, на официальном сайте компании «МОТИВ» www.ycc.ruпоявился специальный раздел «Осторожно! Мобильные мошенники!», с помощью которого абоненты могут получить полезную информацию о видах мобильного мошенничества и полезные советы для тех, кто хочет обезопасить себя от нежелательных контактов с мобильными хулиганами.