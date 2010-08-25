На восстановление сгоревших лесов Урала уйдет около восьми лет
25 августа 2010, 16:57ОбществоОльга
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На восстановление сгоревших лесов Урала уйдет около восьми лет. Уральские ученые советуют не мешать природным процессам и дать восстановиться лесному покрову естественным путем, рассказала директор заповедника "Денежкин камень" Анна Квашнина.
Горные леса могут восстановиться естественным путем достаточно быстро – примерно за 5 лет, передает JustMedia. В остальной местности, пострадавшей от пожара, лиственные леса заменят хвойные. На их появление уйдет от 5 до 8 лет. Со сменой пород деревьев в лесах произойдет также смена населяющих данные местности насекомых и животных.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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