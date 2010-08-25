Над Пакистаном нависла угроза эпидемий
25 августа 2010, 07:57ОбществоОльга
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Премьер-министр Пакистана заявил, что правительство "серьезно озабочено" опасностью возникновения эпидемий в пострадавших от небывалых наводнений регионах.
По оценкам ООН, от наводнений, вызванных проливными дождями, пострадали 17 млн человек; около 1,2 млн домов оказались разрушенными. Наводнения уже унесли около 1600 жизней, а из-за вероятности эпидемий опасность нависла еще над миллионами человек.
Есть опасения, что ситуация может еще больше осложниться, поскольку уровень воды в реке Инд, уже поднявшийся до 50-летнего максимума в Хайдерабаде, может вырасти.
Глава кабината министров Пакистана Юсуф Гилани заявил, что Пакистан переживает самое большое бедствие за всю свою историю. Представители ООН описывают положение людей в Пакистане как критическое.
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