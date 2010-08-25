Над Пакистаном нависла угроза эпидемий

По оценкам ООН, от наводнений, вызванных проливными дождями, пострадали 17 млн человек; около 1,2 млн домов оказались разрушенными. Наводнения уже унесли около 1600 жизней, а из-за вероятности эпидемий опасность нависла еще над миллионами человек.

Есть опасения, что ситуация может еще больше осложниться, поскольку уровень воды в реке Инд, уже поднявшийся до 50-летнего максимума в Хайдерабаде, может вырасти.