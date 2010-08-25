Новинка АвтоВаза
25 августа 2010, 12:57ОбществоСергей Демидов
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Новейший универсал R90 от ВАЗ на платформе Renault Logan продемонстрировали на Московском автосалоне.
Новинка похожа на Dacia Logan MCV, которой кстати говоря вот уже три года как стукнуло (в Европе эта машина продается с 2007 года). Lada R90 будет производится в нашей стране только лишь через два года.
Будет предложено два варианта авто: пяти- и семиместный. Двигатели ожидаются 1,4 л и 1,6л — точно такие же стоят на Logan и Sandero.
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