Новый фалгман от Cadillac

Статус нового флагмана будет выше седана XTS, новинка будет оснащена задним приводом, но возмжно и появление полноприводной версии. Проект получил одобрение президента General Motors.

Ориентировочно GM Sigma станет платформой для нового седана, на которой также построен Cadillac CTS. Под капотом открывается широкий спектр доступных моторов от уменьшенного V-6 до турбированного LS V8. Возможно появление и гибридной системы.