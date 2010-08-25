Новый фалгман от Cadillac
25 августа 2010, 13:32ОбществоСергей Демидов
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По заявлению создателей они произвели на свет эталон премиального седана для всего автомобильного сообщества.
Статус нового флагмана будет выше седана XTS, новинка будет оснащена задним приводом, но возмжно и появление полноприводной версии. Проект получил одобрение президента General Motors.
Ориентировочно GM Sigma станет платформой для нового седана, на которой также построен Cadillac CTS. Под капотом открывается широкий спектр доступных моторов от уменьшенного V-6 до турбированного LS V8. Возможно появление и гибридной системы.
Машина может позаимствовать часть элементов у концепта Cadillac Sixteen 2003 года.
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