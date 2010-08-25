Опубликован список фраз, которые не стоит говорить начальнику
25 августа 2010, 16:51ОбществоОльга
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Список фраз, которые не стоит говорить начальнику, опубликовала газета "Труд". Любое высказывание из этого перечня способно сильно подпортить имидж сотрудника в глазах его босса.
Реплика "Это не входит в мои обязанности" может показаться руководителю слишком дерзкой. Употребляя такого рода ответы, вы рискуете создать себе образ нелояльного сотрудника, пренебрегающего делами компании. Очень раздражает руководителей такая реакция, как вздох, у деятельного начальника она даже способна вызвать агрессию.
Фразу "Это нереально" в ответ на требование шефа не стоит произносить по той причине, что она звучит слишком категорично и может выставить вас в качестве некомпетентного сотрудника. "Мне за это не платят" – такой ответ на просьбу шефа слишком резок и прямолинеен, лучше выразить эту мысль в более мягкой форме.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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