Опубликован список фраз, которые не стоит говорить начальнику

Реплика "Это не входит в мои обязанности" может показаться руководителю слишком дерзкой. Употребляя такого рода ответы, вы рискуете создать себе образ нелояльного сотрудника, пренебрегающего делами компании. Очень раздражает руководителей такая реакция, как вздох, у деятельного начальника она даже способна вызвать агрессию.

Фразу "Это нереально" в ответ на требование шефа не стоит произносить по той причине, что она звучит слишком категорично и может выставить вас в качестве некомпетентного сотрудника. "Мне за это не платят" – такой ответ на просьбу шефа слишком резок и прямолинеен, лучше выразить эту мысль в более мягкой форме.