Половина подлежащих техосмотру автомобилей Нижнего Тагила пока его не прошли
25 августа 2010, 17:46ОбществоОльга
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В этом году почти 58,5 тысяч транспортных средств Нижнего Тагила должны пройти технический осмотр. Сейчас его прошли почти 28 тысяч 900 автомобилей, то есть около половины, сообщил начальник отдела орг. аналитики нижнетагильской ГИБДД Сергей Бернгардт.
Он также отметил, что летом нагрузка на пункты техосмотра возрастает – своих "железных коней" пригоняют мотоциклисты. Кроме того, по словам Сергея Бернгардта, некоторые водители забывают вовремя пройти техосмотр. Между тем кроме штрафа такому забывчивому водителю грозит снятие госномеров с автомобиля и запрет его эксплуатации. А значит, автолюбителю будет проблематично доставить свой транспорт на пункт техосмотра.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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