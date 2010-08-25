Половина подлежащих техосмотру автомобилей Нижнего Тагила пока его не прошли

Он также отметил, что летом нагрузка на пункты техосмотра возрастает – своих "железных коней" пригоняют мотоциклисты. Кроме того, по словам Сергея Бернгардта, некоторые водители забывают вовремя пройти техосмотр. Между тем кроме штрафа такому забывчивому водителю грозит снятие госномеров с автомобиля и запрет его эксплуатации. А значит, автолюбителю будет проблематично доставить свой транспорт на пункт техосмотра.