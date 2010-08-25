Правительство Свердловской области может начать субсидировать ставки по ипотеке
Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования ведет переговоры с правительством области о выводе на рынок ипотечного кредитования новой социальной программы.
Как рассказал Накануне.RU директор САИЖК Александр Комаров, предполагается, что по новой программе жители Среднего Урала смогут приобретать квартиры на более выгодных условиях, чем раньше: часть ипотечного кредита за них будет погашать областной бюджет. Однако более подробные условия пока держатся в секрете.
Например, в Тюменской области сегодня действует большое количество социальных программ. По некоторым кредиты выдаются под 5% годовых, остальную часть суммы за покупателей компенсирует областной бюджет. Сейчас САИЖК выдает ипотечные кредиты со ставкой от 10,5%. При этом, несмотря на развитый строительный рынок, в области не работает ни одна программа, позволяющая облегчить долговую нагрузку на покупателей. Если САИЖК сумет договориться с правительством области, то новая социальная программа сможет заработать уже в 2011 году.
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