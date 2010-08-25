Школы Нижнего Тагила начнут учебный год без 11 классов

"Эта ситуация была спрогнозирована давно – из-за перехода на систему образования 1-4, 1-11 во многих школах города и области не будет одиннадцатых классов. В частности, в 2011 году школы в Екатеринбурге закончат 1 тысяча 382 одиннадцатиклассника. Для сравнения, в текущем году в уральской столице насчитывалось 7 тысяч 165 выпускников", – сообщили "Новому Региону" специалисты отдела по вопросам функционирования образовательного комплекса управления образования Екатеринбурга.