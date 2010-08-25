Школы Нижнего Тагила начнут учебный год без 11 классов
Во многих школах Нижнего Тагила, как и в школах всей Свердловской области, учебный год 2010-2011 начнется без одиннадцатиклассников. Это результат школьной реформы, в результате которой число выпускников сократится в 5-7 раз.
"Эта ситуация была спрогнозирована давно – из-за перехода на систему образования 1-4, 1-11 во многих школах города и области не будет одиннадцатых классов. В частности, в 2011 году школы в Екатеринбурге закончат 1 тысяча 382 одиннадцатиклассника. Для сравнения, в текущем году в уральской столице насчитывалось 7 тысяч 165 выпускников", – сообщили "Новому Региону" специалисты отдела по вопросам функционирования образовательного комплекса управления образования Екатеринбурга.
В Нижнем Тагиле 11 классы будут открыты в только в 13 школах: №7, №13, №35, в лицее (бывший лицей №51), №61 (в Дзержинском районе); №3, №6, № 75/42, ЦО №1, № 138 (в Тагилстроеском районе); №18, №32, №64, №90 (в Ленинском районе). По сообщению Управления образовния, в 11 классы пойдут 342 тагильских школьника.