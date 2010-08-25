Трое детей пострадали от пожаров этим летом
25 августа 2010, 17:20ОбществоОльга
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Трое детей пострадали от пожаров этим летом. Всего с начала года травмировано семь несовершеннолетних, погибших нет. В сравнении с прошлым годом наблюдается положительная динамика. В 2009-м в огне погибли трое детей.
Как рассказал начальник нижнетагильского Госпожнадзора Константин Чижов, в эти дни в Нижнем Тагиле проходит "Месячник пожарной безопасности". В школах и детсадах детям расскажут о правилах пожаорной безопасности.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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