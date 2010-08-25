У участников "Апарте" 25 августа состоялась жеребьевка

В этом году организаторы "Апарте" превратили жеребьевку в интеллектуальный конкурс. Победитель получил возможность выбрать свой порядковый номер первым. К тому же количество баллов, набранных при жеребьевке, прибавится к заработанным в конкурсе и, возможно, решит судьбу актера, считает организатор конкурса "Апарте" Игорь Булыгин.

В результате наибольшее количество баллов, четыре, получила Анна Каратаева. При жеребьевке ей достался 7-ой номер. Первой же выступать по жребию выпало Екатерине Сысоевой.

В этом году в конкурсе "Апарте" участников ждет еще несколько новшеств. У состязания появится гимн, который сочинит композитор Вадим Шосман. С участниками вплоть до финала будут заниматься кураторы. Судьбу участников решит жюри, состоящее из екатеринбуржских актеров, режиссеров и критиков. А приз зрительских симпатий, учрежденный главой города, присудит не весь зал, как раньше, а специальное жюри зрителей.

Победитель конкурса, кстати, получит путевку на престижный фестиваль "Балтийский дом" в Санкт-Петербурге. Но главное - он получит признание, уверен Игорь Булыгин.

В этом году в "Апарте" принимают участие 13 молодых актеров. Еще 2, возможно, присоединятся в сентябре, когда вернется из отпуска Молодежный театр.