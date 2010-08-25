В Магаданской области объявлен режим ЧС
25 августа 2010, 08:16ОбществоОльга
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В Хасынском и Тенькинском районах Магаданской области объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с выходом рек из берегов и повреждением дорог после прошедших затяжных ливней.
Как сообщает РИА НОВОСТИ, сильные ливни, прошедшие в воскресенье и понедельник, повредили в нескольких местах федеральную автодорогу "Колыма", связывающую Магадан и Якутск, вышли из берегов реки. Для координации действий по ликвидации последствий разрушения дорог в Главном управлении МЧС России по Магаданской области развернут оперативный штаб.
МЧС планирует восстановить трассу "Колыма" 25 августа в течение суток.
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