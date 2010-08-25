В Магаданской области объявлен режим ЧС

Как сообщает РИА НОВОСТИ, сильные ливни, прошедшие в воскресенье и понедельник, повредили в нескольких местах федеральную автодорогу "Колыма", связывающую Магадан и Якутск, вышли из берегов реки. Для координации действий по ликвидации последствий разрушения дорог в Главном управлении МЧС России по Магаданской области развернут оперативный штаб.