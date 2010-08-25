В Нижнем Тагиле готовятся к Всероссийской переписи населения
Всероссийская перепись населения пройдет с 14 по 25 октября. В Нижнем Тагиле ведутся последние подготовительные работы на участках, продолжается набор и обучение персонала.
Непременными атрибутами переписчиков станут удостоверение, фирменные шарфик и портфель синего цвета с символикой переписи. Кроме того, каждый переписчик должен иметь при себе паспорт. Все "ходоки" будут застрахованы, а при необходимости могут привлекать к работе и участковых милиционеров. за свою работу переписчики получат 5800 рублей.
В этом году принять участие в переписи можно не дожидаясь визита переписчика на дом. Во всех районах города будут работать переписные пункты. Для них уже выделено 124 помещения, оборудованных мебелью и телефонной связью.
По словам Андрея Ларина, заместителя главы администрации города по экономике, итоги переписи будут использоваться при формировании бюджетов, программ социального развития не только в городе, но и в целом в области.
Перепись включает вопросы о национальной принадлежности, ообразовании, владении языками, источниках средств к существованию и другие. Предыдущая Всероссийская перепись населения состоялась в 2002 году.