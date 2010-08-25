В Нижнем Тагиле случайный свидетель спас таксиста

Автомобилист понял, что невольно стал свидетелем преступления. Тогда он поехал следом за "шестеркой" и стал сигналить, чтобы отпугнуть грабителя. Также водитель вызвал милицию.

В результате водителю "шестерки" удалось выбить нож из руки грабителя. Он был задержан подоспевшие на место происшествия сотрудники ДПС. Преступником оказался ранее судимый 27-милетний житель Красноуфимска. Он сел в такси, а в конце пути потребовал у таксиста деньги, угрожая ему ножом.