В Нижнем Тагиле случайный свидетель спас таксиста
25 августа 2010, 17:26ОбществоОльга
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Около двух часов ночи автомобилист, ехавший по улице Оплетина, заметил медленно едущую по дороге ВАЗовскую "шестерку". Обгоняя машину, он заметил, что пассажир с заднего сидения тянется к водителю, а в руке у него подозрительно блестит металлический предмет.
Автомобилист понял, что невольно стал свидетелем преступления. Тогда он поехал следом за "шестеркой" и стал сигналить, чтобы отпугнуть грабителя. Также водитель вызвал милицию.
В результате водителю "шестерки" удалось выбить нож из руки грабителя. Он был задержан подоспевшие на место происшествия сотрудники ДПС. Преступником оказался ранее судимый 27-милетний житель Красноуфимска. Он сел в такси, а в конце пути потребовал у таксиста деньги, угрожая ему ножом.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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