В нижнем Тагиле задержан торговец героином

В ходе досмотра мужчины оперативники нашли в кармане его куртки полиэтиленовый сверток с 100 граммами героина. Злоумышленник признался милиционерам, что наркотик предназначается для дальнейшей продажи.

Кроме того, наркоторговец добровольно выдал стражам порядка еще один сверток с героином, который был спрятан под диваном в его квартире. Согласно результатам проведенной экспертизы, общая масса изъятого наркотика составила 157 грамм, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО.

Сбытчиком зелья оказался 26-летний житель Нижнего Тагила, ранее судимый за грабеж и дважды привлекавшийся к уголовной ответственности за имущественные преступления. Последний раз тагильчанин освободился из мест лишения свободы в 2004 году, где отбывал наказание за кражу вещей из дома своей матери.