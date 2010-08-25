В нижнем Тагиле задержан торговец героином
157 грамм героина изъяли сотрудники МВД по УрФО у торговца наркотиками. Задержание проводилось в Нижнем Тагиле у дома по улице Крупской.
В ходе досмотра мужчины оперативники нашли в кармане его куртки полиэтиленовый сверток с 100 граммами героина. Злоумышленник признался милиционерам, что наркотик предназначается для дальнейшей продажи.
Кроме того, наркоторговец добровольно выдал стражам порядка еще один сверток с героином, который был спрятан под диваном в его квартире. Согласно результатам проведенной экспертизы, общая масса изъятого наркотика составила 157 грамм, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО.
Сбытчиком зелья оказался 26-летний житель Нижнего Тагила, ранее судимый за грабеж и дважды привлекавшийся к уголовной ответственности за имущественные преступления. Последний раз тагильчанин освободился из мест лишения свободы в 2004 году, где отбывал наказание за кражу вещей из дома своей матери.
Сейчас задержанный находится под стражей. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление наркотических средств". Мужчине грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.