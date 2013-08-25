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Маленький праздник больших сердец: в Нижнем Тагиле сад «Леба» отметил свой День рождения (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Маленький праздник больших сердец: в Нижнем Тагиле сад «Леба» отметил свой День рождения (ФОТО)

25 августа 2013, 19:05Общество
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