Маленький праздник больших сердец: в Нижнем Тагиле сад «Леба» отметил свой День рождения (ФОТО)

В прошлом году сад претерпел изменения, ровно как и весь Тагил, – к «местной» власти пришла новая председатель, Ольга Владимировна с революционными взглядами. Тут-то садоводы, можно сказать, и вышли из «депрессии». В саду частично починили дорогу, организовали почасовой выброс мусора, сделали четкий график подачи воды, а на холодную «артезианскую» воду сделали магнитный ключ, по которому выдали всем садоводам.

Кроме того, в саду возобновилась чудесная традиция – празднование Дня сада. А «Леба» - с большой историей в 49 лет. В следующем году будет юбилей, поэтому нынешнее празднование – лишь репетиция.

Хватит сидеть по участкам и ссорится. Порой даже смешно, что творят взрослые люди. Наш сад – одна большая квартира, а участки – комнаты. Дак почему бы не попытаться наладить отношения? -- говорит Ольга Владимировна.

В три часа дня проводились мероприятия для детей. Предварительно был объявлен конкурс на лучший рисунок, посвященный саду. Работ было собрано достаточно, кто-то даже сделал свою газету из фотографий, сделанных, естественно, в «Лебе». Конкурсы, сладости, веселые старты, подарки, призы всем участникам конкурса. Все это ждало ребят!

А в пять часов – праздник для взрослых. Здесь пышное застолье, которое организовали сами садоводы. На столе – овощи, ягоды, салаты, оладьи, пироги, выпечка! Кроме того, в сад были приглашен творческий коллектив Нижнего Тагила. Мероприятия превратилось в дружную посиделку, с песнями и веселыми разговорами. Вручили памятные подарки старожилам сада – они тут с самого его основания. А тем, кто продемонстрировал свои дары с участка, также вручили небольшие сувениры.

Все садоводы и их дети были рады такому поводу выйти из своих участков. Ведь это большая редкость, когда в коллективном саду проводятся подобные мероприятия. Сад «Леба» - пример для подражания!

Любой праздник должен быть запоминающимся, в особенности связанный с твоими близкими. Одной из самых главных дат в жизни человека православные считают Крещение. Чтобы всё прошло, как положено нужно заранее позаботиться и приобрести крестильную рубашку, а так же все распланировать. И не забывайте, что по канонам православия, крестными могут быть только подготовленные к такой ответственности люди!