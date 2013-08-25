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С сегодняшнего дня в Нижнем Тагиле - экстренное предупреждение
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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С сегодняшнего дня в Нижнем Тагиле - экстренное предупреждение

25 августа 2013, 10:00Общество
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