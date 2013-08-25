С сегодняшнего дня в Нижнем Тагиле - экстренное предупреждение
25 августа 2013, 10:00Общество
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По сообщению Единой дежурно-диспетчерской службы, с сегодняшнего дня и до завтра в Нижнем Тагиле действует экстренное предупреждение.
Дело в том, что именно в эти дни, по мнению специалистов, Нижний Тагил особенно подвержен пожарной опасности - четвертая степень горимости.
Характер действия и проявления поражающего фактора опасного метеорологического явления, процесса: пламя, нагрев тепловым потоком, тепловой удар, помутнение воздухаи опасные дымы сообщает служба.
Таким образом, для специальных служб города Нижний Тагил установлены рекомендательные меры, в число которых входит подготовка, контроль, высокая степень готовности и многое другое.
При возникновении ЧС, аварий и происшествий немедленно информировать МКУ «ЕДДС Администрации города Нижний Тагил» по телефонам: 25-78-83, 25-78-92, 41-26-99, 112.
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