Тагильчане, помылись и хватит. В России планируют ввести социальные нормы на воду

В распоряжении правительства переход на соцнормы потребления коммунальных услуг стартует с 1 января 2015 года, сообщает «Российская газета». А вот первый этап реформы на электричество, увы, затянулся. Стартует он только в «пилотных» регионах России. Поэтому, возможно, с водой так спешить всё же не будут.

По сообщению экспертов, базовые нормы будут определять на основании данных о фактическом потреблении населения, как и в ситуации со светом. Отметим, что 140 литров для человека в сутки – средняя норма в некоторых европейских странах.

Однако в Нижнем Тагиле, как, в принципе, и во всей России может возникнуть сложность: прежде чем вводить социальные нормы на воду, нужно заменить основные фонды водоснабжения, о чем не раз говорил и Сергей Носов, и сами представители ресурсоснабжающих компаний Нижнего Тагила. К слову, эти самые ресурсоснабжающие компании, по их же словам, занимаются лишь тем, что чинят и устраняют поломки. Как это случилось при аварии у «Кита», и при других, менее серьезных коммунальных происшествиях.

Техническое состояние сетей водоснабжения в Нижнем Тагиле позволяет говорить о серьезных проблемах. Они подвергнуты износы, и это не новость. По сути, мы сейчас на примере Нижнего Тагила наблюдаем ситуацию, когда изношенные фонды не меняют, а чинят.

Нужно учитывать, что количество аварий и неисправностей, постоянно возникающих на участках сетей водоснабжения, а это приводит лишь к дополнительным тратам управляющих компаний. А это в свою очередь является препятствием для развития привлечения инвестиций в эту отрасль отмечает Иван Андриевский, эксперт, управляющий партнер «2К Аудит-Деловые консультации/Морисон Интернешнл».

Однако если вести речь не только о состоянии самой системы водоснабжения, но и затронуть тему безопасности питьевой воды, то на сегодняшний день обеспечение контроля над очисткой воды является весьма серьезной задачей. Обслуживающим компаниям необходимо своевременно использовать реагенты для очистки воды на очистных сооружениях и оценивать их состояние, отмечают эксперты.

При этом на аварийность в сетях водоснабжения влияет качество и надежность энергоснабжения, без которого, по сути, не удастся предоставить потребителям водные ресурсы в нужных объемах. Вполне вероятно, что за счет грамотной организации систем управления можно будет добиться эффективной работы сетей водоснабжения. Это позволит экономить не только денежные средства управляющих организаций, но энергоснабжение.