20-летний житель Лесного осужден за восемь разбитых уличных фонарей

13 апреля 2018 года житель Лесного поссорился со своей подругой. После конфликта он отправился в сквер и разбил там восемь фонарей.

Установлено, что ущерб, причиненный вандалом, составил 22 тыс. рублей. Кроме того, осужденный был в состоянии алкогольного опьянения.