20-летний житель Лесного осужден за восемь разбитых уличных фонарей

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20-летний житель Лесного приговорен к 180 часам обязательных работ за разбитые уличные фонари в парке.
13 апреля 2018 года житель Лесного поссорился со своей подругой. После конфликта он отправился в сквер и разбил там восемь фонарей.
Установлено, что ущерб, причиненный вандалом, составил 22 тыс. рублей. Кроме того, осужденный был в состоянии алкогольного опьянения.
По решению суда за вандализм с молодого человека была взыскана сумма причиненного ущерба. Помимо этого, он приговорен к 180 часам обязательных работ, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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