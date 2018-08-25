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#домахорошо
20-летний житель Лесного осужден за восемь разбитых уличных фонарей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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20-летний житель Лесного осужден за восемь разбитых уличных фонарей

Сегодня, 11:40Общество
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