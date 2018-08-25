Дмитрий Медведев получил травму во время занятия спортом

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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев травмировался во время занятия спортом.
Об этом рассказали в пресс-службе правительства. Характер травмы не позволяет ему участвовать в запланированных мероприятиях, поэтому в ближайшее время Дмитрий Медведев не будет появляться на публике.
Какую именно травму получил премьер-министр не уточняется. Дмитрий Медведев является поклонником лыж. Кроме того, он занимается плаванием и ездой на велосипеде, сообщает газета «Известия».
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