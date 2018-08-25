Дорога в детский лагерь будет построена в Первоуральском ГО после судебного решения
Сегодня, 13:40Общество
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В Первоуральске прокуратура в судебном порядке обязала администрацию городского округа построить автомобильную дорогу до детского лагеря.
В ходе прокурорской проверки установлено, что дорога, ведущая к детскому оздоровительному лагерю имени А. Гайдара, не отвечает требованиям ГОСТа и не приспособлена для безопасного движения транспорта.
По результатам проверки прокурор Первоуральска обратился в суд с требованием обязать администрацию Первоуральского ГО построить дорогу до лагеря, протяженностью пять километров. Первоуральский городской суд иск прокурора удовлетворил.
В рамках исполнения решения Управление жилищно-коммунального хозяйства Первоуральска совместно с ГИБДД провели обследование участка дороги. Также произведен расчет стоимости строительства дороги, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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