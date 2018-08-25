Глава Владимирской области Орлова открыла круглогодичный Ледовый дворец

«Спортивно - тренировочный центр хоккея с шайбой и фигурного катания на коньках» станет местом для тренировочных занятий воспитанникам Детско-юношеской спортивной школы хоккея с шайбой и фигурного катания на коньках №8, сообщает “Губерния“. Здесь же смогут тренироваться начинающие лыжники и биатлонисты из Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №3 имени А.А. Прокуророва.

Здание почти в пять тысяч квадратных метров за один день могут посетить почти полторы тысячи человек – это целых 12 смен. Одновременно в дворце могут тренироваться 50 человек, при этом каток вмещает до 80 человек.

Для зрителей в новом спортивном центре оборудовали почти 800 мест, при этом трибуна может увеличиваться, если в этом возникнет такая необходимость.

Центр был построен не только для проведения спортивных соревнований и тренировок, но и для активного оздоровительного досуга. В уникальный ледовый дворец можно приходить всей семьей – он предназначен как для взрослых, так и для детей. Также здание оборудовано многочисленными пандусами для маломобильных посетителей, которые без труда смогут передвигаться внутри центра. Ледовый дворец имеет собственную парковку для посетителей и сотрудников.

Отмечается, что спортивно-тренировочный центр будет работать круглый год вне зависимости от времени года.

На недавней встрече с президентом Владимиром Путиным Светлана Орлова сделала доклад о темпах строительства. Она сообщила, что всего в области запускается 16 проектов и четыре из них - ледовые арены. Центры построены во Владимире, Александрове и Коврове. В Судогде строительство продолжается.