Водоканал в Верхней Пышме допустил 16 нарушений природоохранного законодательства
Сегодня, 09:30Общество
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При проверке верхнепышминского МУП «Водоканал» были обнаружены 16 нарушений законодательства по охране окружающей среды.
Источник: ИА «УралБизнесКонсалтинг»
В ходе проверки МУП «Водоканал» ДФС по надзору в сфере природопользования по УрФО были выявлены 13 нарушений геологического надзора и охраны недр, одно нарушение — в области исчисления и внесения денежных средств за негативное воздействие на окружающую среду, два нарушения по части охраны и использования водных объектов.
В отношении организации надзорным ведомством было выписано 14 предписаний для своевременного устранения нарушений, выявленных при проверке.
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