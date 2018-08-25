Водоканал в Верхней Пышме допустил 16 нарушений природоохранного законодательства

В ходе проверки МУП «Водоканал» ДФС по надзору в сфере природопользования по УрФО были выявлены 13 нарушений геологического надзора и охраны недр, одно нарушение — в области исчисления и внесения денежных средств за негативное воздействие на окружающую среду, два нарушения по части охраны и использования водных объектов.