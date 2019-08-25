Акция «Ночь кино» собрала в Свердловской области почти 30 тысяч посетителей
Сегодня, 13:14ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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24 августа в Свердловской области прошла акция «Ночь кино», где зрителям были представлены три российские кинокартины. Всего в общей сложности мероприятие посетили около 30 тысяч гостей, сообщает ТАСС.
Кинопоказы в рамках акции проходили бесплатно на 102 площадках в различных городах области. 27 площадок были модернизированы по национальному проекту «Культура». Также в этом году впервые действовали открытые площадки для просмотра кинофильмов.
Зрители посмотрели три отечественных фильма, которые были выбраны по итогам голосования — «Балканский рубеж» Андрея Волгина, «Домовой» Евгения Бедарева и «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» Ильи Куликова.
В Нижнем Тагиле акция «Ночь кино» проходила только в кинотеатре «Красногвардеец».
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