Под Нижним Тагилом открылся первый в Свердловской области этнопарк

Парк располагается у подножья горы Медведь-камень между посёлками Евстюниха и Малая Лая на площади 10 гектаров. На территории парка находятся часовня, сторожевые башни и ограждение из частокола, также есть столовая и туалеты.

В день открытия «Ермаково городище» посетили несколько тысяч людей. На торжественном открытии присутствовал глава Горноуральского городского округа Дмитрий Летиков. А гостей ждали большой концерт коллективов тагильских ДК, выставка скульптора Александра Иванова, фотосессии и другие развлечения.