Под Нижним Тагилом открылся первый в Свердловской области этнопарк
Сегодня, 09:46ОбществоФото: «Тагильский рабочий»
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Первый в уральском регионе этнопарк под названием «Ермаково городище» открылся 24 августа под Нижнем Тагилом, сообщает «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Пригород, Нижний Тагил
Парк располагается у подножья горы Медведь-камень между посёлками Евстюниха и Малая Лая на площади 10 гектаров. На территории парка находятся часовня, сторожевые башни и ограждение из частокола, также есть столовая и туалеты.
В день открытия «Ермаково городище» посетили несколько тысяч людей. На торжественном открытии присутствовал глава Горноуральского городского округа Дмитрий Летиков. А гостей ждали большой концерт коллективов тагильских ДК, выставка скульптора Александра Иванова, фотосессии и другие развлечения.
Создатели парка планируют объединить в нём различные мультикультурные направления. Парк должен стать и историко-этнографическим музеем, и природным парком, и туристическим центром.
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