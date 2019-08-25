СМИ: актёр Олег Меньшиков экстренно госпитализирован в реанимацию
Сегодня, 11:15ОбществоФото: olegmenshikov.ru
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Актёр и режиссёр Олег Меньшиков попал в реанимацию, сообщает Рен-тв со ссылкой на собственные источники.
Меньшикова, по данным телеканала, госпитализировали в одну из московских клиник. Ему стало плохо после употребления алкоголя.
Представители актёра данную информацию пока не прокомментировали.
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