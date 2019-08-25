Свердловская область вошла в десятку самых упоминаемых в СМИ регионов России
Сегодня, 13:48ОбществоФото: pixabay.com
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Свердловская область оказалась на шестом месте в топ-10 самых обсуждаемых регионов России, сообщает ИА «Телеинформ».
Рейтинг подготовил аналитический центр «Смимонитор», данные учитывались с 1 января 2019 года. На первых трёх местах ожидаемо расположились Москва (17,62%), Санкт-Петербург (8,25%) и Московская область (3,45%).
Далее на четвёртом месте оказался Краснодарский край с результатом 2,31%. Следующими стали Челябинская (2,28%), Свердловская (2,07%) и Ростовская области (2,02%). Восьмым и девятой стали Севастополь и Иркутская область с показателями 2% и 1,98% соответственно. Замкнула десятку Ленинградская область (1,83%).
Данные рейтинга включают анализ публикаций в российских медиа, включая печатную прессу, радио и телевидение.
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