Свердловская область вошла в десятку самых упоминаемых в СМИ регионов России

Рейтинг подготовил аналитический центр «Смимонитор», данные учитывались с 1 января 2019 года. На первых трёх местах ожидаемо расположились Москва (17,62%), Санкт-Петербург (8,25%) и Московская область (3,45%).

Далее на четвёртом месте оказался Краснодарский край с результатом 2,31%. Следующими стали Челябинская (2,28%), Свердловская (2,07%) и Ростовская области (2,02%). Восьмым и девятой стали Севастополь и Иркутская область с показателями 2% и 1,98% соответственно. Замкнула десятку Ленинградская область (1,83%).