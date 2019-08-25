В Екатеринбурге православные активисты устроили «стояние на Покрасе»

«Стояние на Покрасе» началось с того, что участники вышли на площадь с плакатами, кто-то выстроился во фразу «Крест — символ победы Христа над твоей смертью. Не растопчи любовь». Один из активистов заявил, что готов на кардинальные действия, если «Суперматический крест» решат восстанавливать.

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Присутствующий на мероприятии глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко предложил представителям «Стенограффии» и верующим собраться и обсудить, что делать дальше. Информация об этом была подтверждена лидером сегодняшней акции представителем Музея святости, исповедничества и подвижничества Оксаной Ивановой.

Договорились завтра встретиться узким кругом в администрации района и обсудить выход из ситуации. До этого лакокрасочные работы замораживаются,написала она на своей странице в Facebook.

Пресс-служба фестиваля «Стенограффия» отметила, что в целом сегодняшняя акция на площади обошлась без скандалов. Придётся ли откладывать восстановление работы и будет ли она восстановлена вообще — там сказать затруднились.