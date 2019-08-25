В Екатеринбурге православные активисты устроили «стояние на Покрасе»
Против приезда в Екатеринбург уличного художника Покраса Лампаса выступили православные активисты. 25 августа они организовали мероприятие на площади Первой Пятилетки. Помимо плакатов и лозунгов на акции присутствовали угрозы «залить площадь кровью», сообщает E1.
«Стояние на Покрасе» началось с того, что участники вышли на площадь с плакатами, кто-то выстроился во фразу «Крест — символ победы Христа над твоей смертью. Не растопчи любовь». Один из активистов заявил, что готов на кардинальные действия, если «Суперматический крест» решат восстанавливать.
Присутствующий на мероприятии глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко предложил представителям «Стенограффии» и верующим собраться и обсудить, что делать дальше. Информация об этом была подтверждена лидером сегодняшней акции представителем Музея святости, исповедничества и подвижничества Оксаной Ивановой.
Договорились завтра встретиться узким кругом в администрации района и обсудить выход из ситуации. До этого лакокрасочные работы замораживаются,написала она на своей странице в Facebook.
Пресс-служба фестиваля «Стенограффия» отметила, что в целом сегодняшняя акция на площади обошлась без скандалов. Придётся ли откладывать восстановление работы и будет ли она восстановлена вообще — там сказать затруднились.
Напомним, уличный художник Арсений Пыженков, известный как Покрас Лампас, планировал 26 августа посетить столицу Свердловской области для того, чтобы восстановить испорченную ранее работу под названием «Суперматический крест». Рисунок в июле отчасти залили гудроном коммунальщики. Спустя некоторое время православные активисты выступили против креста и попросили проверить изображение на экстремизм.