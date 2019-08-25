В Свердловской области стартовал месячник добрых дел ко Дню пенсионера

Открылся месячник добрых дел торжественным вручением знаков отличия «Совет да любовь», которое произвёл первый заместитель губернатора Алексей Орлов.

Поддержка людей старшего поколения, рост благополучия пенсионеров, создание условий для развития личности, самореализации — это бесспорные приоритеты государственной социальной политики,отметил Орлов.

Знак отличия «Совет да любовь» получили те супружеские пары, которые прожили в браке 50 и более лет. В этом году почётной награды удостоились три супружеских пары — Макеевы, Новиковы и Воронины.

У нас в планах ещё много хороших законов, которые мы примем в поддержку пожилых людей. Но самое главное, я хотела бы пожелать нашим дорогим ветеранам, пенсионерам крепкого здоровья, благополучия, уважения родных и близких, внимания и уважения молодых людей!сказала председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.