Закрытие чайханы и Кубок Шатова. Итоги дня в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле навсегда закрылась чайхана «Инжир». После снятия «коронавирусных» ограничений заведение не возобновило работу.
Со 2 сентября в городе начнется досрочное голосование по довыборам в городскую думу. Оно продлится до 12 сентября. Основным днем голосования станет 13 сентября.
В Нижнем Тагиле в течение трех дней была превышена предельно-допустимая концентрация формальдегида в воздухе. По данным ФБГУ «Уральское УГМС», индекс составил 1,7 ПДК. При этом разовая ПДК составляет 0,01 мг/м3, а среднесуточная — 0,01 мг/м3.
С 27 по 30 августа в городе пройдет кубок Олега Шатова. Организаторы турнира хотят напомнить о том, что после пандемии коронавируса футболисты могут приступить к тренировкам. По результатам соревнований отберут спортсменов в сборную команду Олега Шатова. Они поедут играть в Казань и встретятся с самим футболистом.
В Нижнем Тагиле вчера отец убил своего ребёнка во время кормления. Правоохранители задержали его по «горячим следам». Мужчина частично признал вину. По решению суда, он будет находиться под стражей до 20 октября. В ходе расследования будет проведена судебно-психиатрическая экспертиза.