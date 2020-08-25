Закрытие чайханы и Кубок Шатова. Итоги дня в Нижнем Тагиле

Закрытие чайханы и Кубок Шатова. Итоги дня в Нижнем Тагиле

Сегодня, 20:34ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Рассказываем о главных событиях Нижнего Тагила за 25 августа.

В Нижнем Тагиле навсегда закрылась чайхана «Инжир». После снятия «коронавирусных» ограничений заведение не возобновило работу.

Со 2 сентября в городе начнется досрочное голосование по довыборам в городскую думу. Оно продлится до 12 сентября. Основным днем голосования станет 13 сентября.

В Нижнем Тагиле в течение трех дней была превышена предельно-допустимая концентрация формальдегида в воздухе. По данным ФБГУ «Уральское УГМС», индекс составил 1,7 ПДК. При этом разовая ПДК составляет 0,01 мг/м3, а среднесуточная — 0,01 мг/м3.

С 27 по 30 августа в городе пройдет кубок Олега Шатова. Организаторы турнира хотят напомнить о том, что после пандемии коронавируса футболисты могут приступить к тренировкам. По результатам соревнований отберут спортсменов в сборную команду Олега Шатова. Они поедут играть в Казань и встретятся с самим футболистом.

В Нижнем Тагиле вчера отец убил своего ребёнка во время кормления. Правоохранители задержали его по «горячим следам». Мужчина частично признал вину. По решению суда, он будет находиться под стражей до 20 октября. В ходе расследования будет проведена судебно-психиатрическая экспертиза.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
итогиНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте также
Миллиарды и падающие потолки: кто делает капремонты в Свердловской области?
Топ-100 влиятельных персон Нижнего Тагила
«Нет подушки безопасности». Готова ли Свердловская область ко второй волне пандемии?
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы