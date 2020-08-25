Закрытие чайханы и Кубок Шатова. Итоги дня в Нижнем Тагиле

С 27 по 30 августа в городе пройдет кубок Олега Шатова. Организаторы турнира хотят напомнить о том, что после пандемии коронавируса футболисты могут приступить к тренировкам. По результатам соревнований отберут спортсменов в сборную команду Олега Шатова. Они поедут играть в Казань и встретятся с самим футболистом.