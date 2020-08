После очереди у общежития УрФУ изменил процедуру выдачи документов для заселения

В УрФУ изменят подход к приему документов после столпотворения студентов у общежития, пишет «Уральский меридиан».

В вузе пояснили, что время работы площадок, на которых выдают документы, будет увеличено. Площадки будут работать с 9.00 до 17.00. Также на них будет работать больше сотрудников и волонтеров. О графике, когда можно приходить за документами, студентом сообщат руководители советов студкорпусов. Сегодня студенты, ранее приехавшее на обучение из других стран, сегодня выстроились в очередь, чтобы получить документы для заселения в общежитие. В общей сложности документы должны получить более 1,2 тысячи человек. Во время пандемии эти студенты не выезжали за пределы России.

Related news: В Екатеринбурге иностранные студенты выстроились в гигантскую очередь возле УрФУ

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter